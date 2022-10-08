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8 октября, 12:55

В ФИФА сообщили, что дело о выплатах по Алексею Миранчуку не завершено

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

В ФИФА прокомментировали ситуацию вокруг дела о выплатах денег «Локомотиву» за переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

Как подчеркнули в Международной федерации футбола процесс еще не завершен.

«Мы можем подтвердить, что 3 октября 2022 года палата по статусу игроков Футбольного трибунала вынесла решение по делу между «Локомотивом» и «Аталантой», касающемуся трансфера игрока Алексея Миранчука. Обратите внимание, что, поскольку дело еще не завершено и не имеет обязательной силы, мы не можем давать дополнительные комментарии», — цитирует ТАСС в пресс-службу ФИФА.

Ранее стало известно, что по решению ФИФА «Аталанта» должна рассчитаться с «Локомотивом» до середины ноября, в случае невыплаты итальянскому клубу грозит запрет на регистрацию новичков.

В июле генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что итальянский клуб остался должен еще 5,8 миллиона евро.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. 11 августа 26-летний россиянин на правах аренды перешел в «Торино», который также выступает в серии А.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Источник: https://tass.ru/sport/15994573
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
ФИФА
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