Булыкин считает, что «Локомотив» победит «Спартак» в матче РПЛ

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает железнодорожников фаворитами в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра пройдет в субботу, 9 августа, на «РЖД-Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Пока «Локомотив» показывает стабильные результаты в чемпионате, идет без потери очков, а «Спартак» пока, напротив, в чемпионате ничего не показал. Им очень нужны победы, и победа в дерби могла бы их взбодрить. Но я думаю, что «Локомотив» сегодня сильнее, они сейчас находятся в хорошем психологическом состоянии, показывают приятную игру, к тому же игра будет у них дома. Я думаю, что «Локомотив» победит со счетом 2:1», — цитирует Булыкина ТАСС.

«Локомотив» с 9 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» 4 балла и 11-я позиция.

