Мостовой не видит явного фаворита в матче «Локомотива» и «Спартака»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет в субботу, 9 августа, на «РЖД-Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Я думаю шансы будут у обеих команд. «Локомотив» идет пока с максимальным результатом, а «Спартак» уже довольно много очков потерял, но говорить, кто в какой форме находится, пока рано, потому что сезон только начался. «Спартак», несмотря на отсутствие желаемого результата, играет неплохо, но команду постоянно подкашивают удаления. У «Локомотива» пока все идет хорошо, но против них в чемпионате впервые выйдет большая команда», — приводит ТАСС слова Мостового.

Экс-футболист считает, что в этом матче нет явного фаворита.

«Не думаю, что в этой игре есть явный фаворит, в дерби случиться может все что угодно. Мне кажется, что будет интересная игра, которая закончится вничью», — добавил он.

«Локомотив» с 9 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. У «Спартака» 4 балла и 11-я позиция.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.