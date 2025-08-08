Форвард «Оренбурга» Сахархизан перешел в иранский «Эстегляль»

Форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан подписал контракт с иранским «Эстегляль», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Соглашение с 22-летним иранцем рассчитано до лета 2028 года.

Сахархизан выступал за «Оренбург» с лета 2024 года. На его счету 8 голов и результативная передача в 32 матчах.