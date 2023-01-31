Булыкин считает, что Дзюбе уже будет сложно играть в Европе

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, есть ли шанс у экс-нападающего «Спартака» и «Зенита» Артема Дзюбы попасть в европейский клуб.

«Думаю, Дзюба еще поиграет в России, у него есть время, на него не давит трансферное окно, он и после может куда-то перейти. Так что он, скорее всего, окажется в российском чемпионате. Вопрос, где и на каких финансовых условиях. А в Европе ему уже сложно будет заиграть», — приводит слова Дзюбы «Газета.ru».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.