Булыкин считает, что уход Гайча ни на что не повлияет в ЦСКА

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об уходе из ЦСКА форварда Адольфо Гайча.

«Если хорошие футболисты уходят, важные для команды, то уходят за большие деньги. Уход Гайча, думаю, ни на что не повлияет, есть игроки, которые могут себя проявить. Любой легионер сейчас — влияет он на команду или нет — может взять и уехать, подставив клуб. Поэтому с иностранцами всегда надо быть осторожнее», — приводит слова Булыкина «Газета.ru».

Перед уходом в «Верону» Гайч продлил контракт с ЦСКА, который теперь действует до конца декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 аргентинец провел 11 матчей за армейцев во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи.