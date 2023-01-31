Федун эмоционально отреагировал на возможное назначение Тедеско в сборную Бельгии: «Это круто!»

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию СМИ о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии. С 37-летним специалистом будет подписан контракт до 2026 года, утверждает Het Laatste Nieuws.

«Могу его только поздравить! Пожелал бы Тедди, как мы его называем, всяческих успехов. Он очень хороший тренер и прекрасный человек. Будем теперь за него переживать и поддерживать. Сборная Бельгии — это круто!» — сказал Федун «СЭ».

Последним местом работы тренера был «Лейпциг», с которым он выиграл Кубок Германии. Также Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, в «Шальке» с июля 2017 по март 2019 и в «Эрцгебирге» с марта по июнь 2017 года.