Булыкин о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: «Гончаренко в любом случае такое поведение не красит»
Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.
Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а потом не сказал ни слова на пресс-конференции.
— Напоследок о матче «Ростов» — «Урал». Как вам флешмоб Гончаренко?
— «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»...
— Это вообще не судейство, а катастрофа!
— Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам.
29 сентября стало известно, что КДК РФС не будет наказывать Гончаренко за молчание во время флеш-интервью и на пресс-конференции после игры с «Ростовом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
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2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
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3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
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4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
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5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
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6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
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7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
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8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
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9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
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10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
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11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
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12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
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Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1