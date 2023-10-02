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Сегодня, 17:25

Булыкин о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: «Гончаренко в любом случае такое поведение не красит»

Александр Кружков
Обозреватель
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Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а потом не сказал ни слова на пресс-конференции.

— Напоследок о матче «Ростов» — «Урал». Как вам флешмоб Гончаренко?

— «Урал» здорово стартовал, но в последних матчах буксует. Вот и в Ростове не удержал победу, хотя вел 2:0. Эйфория закончилась, нервишки шалят. Но надо на свою команду смотреть, а не валить все на арбитров. От судейских ошибок никуда не деться. Они и в Англии есть. Возьмите матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»...

— Это вообще не судейство, а катастрофа!

— Да и у нас один и тот же эпизод два арбитра могут по-разному трактовать. Первый скажет: «Это пенальти!» Второй возразит: «Нет, все в рамках правил». И ничего ты не сделаешь... Но Гончаренко в любом случае такое поведение не красит. Просто неуважительное отношение! И к журналистам, и к болельщикам.

29 сентября стало известно, что КДК РФС не будет наказывать Гончаренко за молчание во время флеш-интервью и на пресс-конференции после игры с «Ростовом».

Виктор Гончаренко. КДК не накажет Гончаренко за поведение после игры с «Ростовом»

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
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Динамо – Факел
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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П
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Спартак

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Маркус Вендел

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
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Александр Солдатенков

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