В «Ахмате» рассказали о сроках восстановления вратаря Шелии

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья вратаря Гиорги Шелии.

Голкипер пропустил матч 10-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) из-за небольшого повреждения.

«У Шелии микротравма, ничего страшного. К кубковому матчу с «Крыльями Советов» он не будет готов, но ожидаем его к игре против «Рубина» в РПЛ», — сказал Газзаев «СЭ».

Шелия в сезоне-2023/24 провел 11 матчей за «Ахмат» и пропустил 14 голов, отыграв 3 встречи на ноль.