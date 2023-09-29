КДК не накажет Гончаренко за поведение после игры с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не будет рассматривать поведение главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после игры с «Ростовом» (2:2) в матче 10-го тура РПЛ.

После матча Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью, а затем не сказал ни слова на пресс-конференции.

«По регламенту тренер явился и на флэш-интервью, и на пресс-конференцию», — цитирует РИА «Новости Спорт» главу комитета Артура Григорьянца.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.

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