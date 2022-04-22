Булыкин: «Сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Уже видно, что у многих пропала мотивация»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» в матче 1/4 БЕТСИТИ Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Проблема с реализацией у «Спартака»? Во-первых, это была кубковая игра. Также были моменты, когда Акинфеев практически чудом вытаскивал мячи. Я бы не стал по одной игре что-то говорить. Уверен, что у таких команд как ЦСКА и «Спартак» будет больше моментов, чем 1-2 за всю игру. Акинфеев — герой матча? Он является героем российского футбола. Игорь столько сыграл и за клуб, и за сборную», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин поделился своими рассуждениями о будущем российского футбола без еврокубков.

«Конечно, футбол пострадает из-за отсутствия еврокубков. Сейчас у многих клубов были задачи завоевать места, которые бы дали право выступать в ЛЧ или ЛЕ. Если мы не будем играть там, то международный опыт потеряется. А футбол — это праздник, состязание, которое дарит эмоции. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать из-за ангажированных и политизированных решений. Пропадет ли у игроков мотивация? Уже видно, что у многих она пропала. Все ждут решения ситуации не только по еврокубкам, но и иностранцам. Пока ситуация не решится, надо рассчитывать на своих воспитанников и на российскую молодежь. Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов, будем честны, мало. К сожалению, сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Поэтому посмотрим, как будут решать международные спортивные и юридические органы эту ситуацию. Хочется верить, что наши спортсмены все же смогут учувствовать в международных соревнованиях», — добавил Булыкин.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.