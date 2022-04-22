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Булыкин: «Сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Уже видно, что у многих пропала мотивация»

Булыкин оценил будущее российского футбола без еврокубков
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» в матче 1/4 БЕТСИТИ Кубка России над ЦСКА (1:0).

«Проблема с реализацией у «Спартака»? Во-первых, это была кубковая игра. Также были моменты, когда Акинфеев практически чудом вытаскивал мячи. Я бы не стал по одной игре что-то говорить. Уверен, что у таких команд как ЦСКА и «Спартак» будет больше моментов, чем 1-2 за всю игру. Акинфеев — герой матча? Он является героем российского футбола. Игорь столько сыграл и за клуб, и за сборную», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин поделился своими рассуждениями о будущем российского футбола без еврокубков.

«Конечно, футбол пострадает из-за отсутствия еврокубков. Сейчас у многих клубов были задачи завоевать места, которые бы дали право выступать в ЛЧ или ЛЕ. Если мы не будем играть там, то международный опыт потеряется. А футбол — это праздник, состязание, которое дарит эмоции. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать из-за ангажированных и политизированных решений. Пропадет ли у игроков мотивация? Уже видно, что у многих она пропала. Все ждут решения ситуации не только по еврокубкам, но и иностранцам. Пока ситуация не решится, надо рассчитывать на своих воспитанников и на российскую молодежь. Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов, будем честны, мало. К сожалению, сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Поэтому посмотрим, как будут решать международные спортивные и юридические органы эту ситуацию. Хочется верить, что наши спортсмены все же смогут учувствовать в международных соревнованиях», — добавил Булыкин.

В конце февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
РФС
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
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