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Экс-судьи ФИФА высказались за работу женщин-арбитров на матчах РПЛ

Егоров и Сухина заявили, что женщины-арбитры в РПЛ — хорошее решение
Роман Шишов
Корреспондент
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Бывшие судьи ФИФА Александр Егоров и Станислав Сухина отметили, что приглашение женщин-арбитров к работе на матч российской премьер-лиги станет хорошим решением.

«Если женщины — арбитры буду успевать, то почему нет? В Европе же судят, и довольно достойно судят, поэтому я не против женщин, — цитирует РБК Егорова. — Это достаточно ответственный труд, и если женщины справляются с этой задачей — значит они профессионалы. В первом дивизионе судят женщины, и очень прилично, поэтому если буду успевать по скорости, то хорошее решение».

По словам Сухины, судей не нужно разделять по половому признаку, а лишь по профессиональным качествам.

«Не надо делить людей по половому признаку, в том числе судей. Если женщины готовы судить матчи российской премьер-лиги и при этом, они профессионалы, то отлично. Только приветствую такое, правильное и хорошее решение», — сказал Сухина.

Ранее россиянку Анастасию Пустовойтову не включили в список судей на матчи женского чемпионата Европы, который пройдет в июле в Англии.

При этом Пустовойтова заняла второе место в рейтинге лучших женщин-рефери мира по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) 2021 года.

В марте в УЕФА заявляли, что отстранение от турниров в отношении российских сборных и клубов не распространяется на арбитров.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62625dc29a7947ea31455a74

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