«Студентка, деревяшка, футболистка». Глушаков подшутил над своей женой

Хавбек «Химок» Денис Глушаков подшутил над своей женой

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в своем Telegram-канале подшутил над своей супругой, футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

«Студентка, деревяшка, футболистка... Наконец, она просто красавица», — написал Глушаков.

В начале марта 2021 года у пары родилась дочь Мила. В мае этого же года Глушаков и Коваленко поженились.

В 22 матчах РПЛ Глушаков забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице.