«Будем здоровы и верим в лучшее!» Семин обратился к фанатам в день своего 73-летия

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал новое видео в Instagram. Российский специалист поблагодарил подписчиков, которые поздравили тренера с 73-летием.

«Большое спасибо всем за поздравления! Будем здоровы и верим в лучшее!» — подписал видео Семин.

«Локомотив» занимает второе место с 41 баллом в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ после 22 туров. Вместе с железнодорожниками Семин трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2017/18) и шесть раз завоевывал Кубок страны (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2016/17, 2018/19).