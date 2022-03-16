Бригада арбитра Кукуяна будет судить матч РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 22-го тура Тинькофф РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте РФС 16 марта. Бригада Павла Кукуяна будет работать на встрече между «Динамо» и «Ростовом», которая пройдет 20 марта в Москве.

Все назначения на матчи 22-го тура чемпионата России по футболу:

19 марта (суббота)

«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Эдуард Малый.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.

20 марта, воскресенье

ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Уфа» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.

В турнирной таблице РПЛ на текущий момент лидирует «Зенит» с 45 баллами. На последнем, 16-м месте располагаются «Химки».