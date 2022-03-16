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Сегодня, 20:50

Бригада арбитра Кукуяна будет судить матч РПЛ «Динамо» — «Ростов»

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 22-го тура Тинькофф РПЛ. Об этом сообщается на официальном сайте РФС 16 марта. Бригада Павла Кукуяна будет работать на встрече между «Динамо» и «Ростовом», которая пройдет 20 марта в Москве.

Все назначения на матчи 22-го тура чемпионата России по футболу:

19 марта (суббота)

«Урал» — «Химки»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Князев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Эдуард Малый.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Иван Сиденков; AВАР — Игорь Демешко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Арам Петросян, Максим Ковалев; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.

20 марта, воскресенье

ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Игорь Панин; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Уфа» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Антон Кобзев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Матюнин; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Сочи» — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Николай Богач; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Мартынов.

В турнирной таблице РПЛ на текущий момент лидирует «Зенит» с 45 баллами. На последнем, 16-м месте располагаются «Химки».

Источник: https://rfs.ru/news/215440
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ФК Ростов
Павел Кукуян
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Сочи – Арсенал
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26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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