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«Нижний Новгород» приостановил контракт с Ларсеном, договор с Игбуном расторгнут

Иван Шитик
Корреспондент
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По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника Ларса Олдена Ларсена. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершен, сообщает сайт нижегородцев.

По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим ФК «Нижний Новгород» Сильвестром Игбуном.

В текущем сезоне 23-летний Ларсен провел за «Нижний» 4 матча и не отметился результативными действиями. Он перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно.

31-летний Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» 20 февраля, его контракт был рассчитан до 31 мая 2022 года.

Нигериец начинал сезон в московском «Динамо», за которое выступал с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил один мяч в Кубке России.

Источник: https://fcnn.ru/nn-info/news/team/81167/
Сильвестр Игбун
ФК Нижний Новгород
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Химки – Динамо
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26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

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