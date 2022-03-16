«Нижний Новгород» приостановил контракт с Ларсеном, договор с Игбуном расторгнут

По просьбе игрока футбольный клуб «Нижний Новгород» приостановил действие контракта полузащитника Ларса Олдена Ларсена. Он покинул расположение команды. Контракт игрока приостановлен, но не завершен, сообщает сайт нижегородцев.

По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим ФК «Нижний Новгород» Сильвестром Игбуном.

В текущем сезоне 23-летний Ларсен провел за «Нижний» 4 матча и не отметился результативными действиями. Он перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно.

31-летний Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» 20 февраля, его контракт был рассчитан до 31 мая 2022 года.

Нигериец начинал сезон в московском «Динамо», за которое выступал с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил один мяч в Кубке России.