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Сегодня, 21:22

Генич рассказал о нехороших предчувствиях о будущем «Краснодара» из-за сокращения зарплат

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Галицкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Комментатор Константин Генич написал новый пост о сложной ситуации внутри «Краснодара». 44-летний журналист признался, что имеет нехорошие предчувствия о будущем клуба.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»... Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там... стадион, парк, академия, масса сотрудников... Как это всё обеспечивать и содержать? Неужели всё?» — написал Генич в своем Telegram-канале.

«Краснодар» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 20 марта «быки» на выезде сыграют с «Уфой» во встрече 22-го тура РПЛ.

13 марта в Москве «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

Источник: https://t.me/kgenich/709
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Константин Генич
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1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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