Генич рассказал о нехороших предчувствиях о будущем «Краснодара» из-за сокращения зарплат

Комментатор Константин Генич написал новый пост о сложной ситуации внутри «Краснодара». 44-летний журналист признался, что имеет нехорошие предчувствия о будущем клуба.

«Нехорошие у меня предчувствия относительно будущего «Краснодара»... Автобус до Минеральных Вод, рейсовый самолет (как говорят), отъезд легионеров, тренерского штаба, сейчас сокращения по зарплате, уход Лайзанса (думаю, весь селекционный отдел пострадал). Сезон точно доиграют, а там... стадион, парк, академия, масса сотрудников... Как это всё обеспечивать и содержать? Неужели всё?» — написал Генич в своем Telegram-канале.

«Краснодар» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. 20 марта «быки» на выезде сыграют с «Уфой» во встрече 22-го тура РПЛ.

13 марта в Москве «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.