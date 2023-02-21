Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:08

Брат Захаряна опроверг информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Давид Захарян, брат полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг информацию о возможном переходе футболиста в «Галатасарай».

Во вторник, 21 февраля, инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к осуществлению трансфера 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в размере 1,9 миллиона евро в год.

«Я могу сказать только одну фразу: это на тысячу процентов неправда», — приводит Metaratings слова Давида Захаряна.

Арсен Захарян — воспитанник «Динамо», в сезоне-2022/23 он забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 15 миллионов евро.

По информации «СЭ», Захарян не собирается переходить в «Галатасарай».

Источник: https://metaratings.ru/news/brat-zakharyana-oproverg-informaciyu-o-perekhode-khavbeka-dinamo-v-galatasarai-229586/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»: «На этом вопросе стоит точка»
Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
Бикфалви: «Думаю, я уже стал русским!»
Алексей Попов считает, что Захаряну стоит перейти в «Галатасарай»
Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев: «У «Зенита» есть договоренность о благотворительном матче с «Фенербахче»

Бывший футболист сборной Казахстана Мусин считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости