Бывший футболист сборной Казахстана Мусин считает, что РФС не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию

Бывший защитник сборной Казахстана Олег Мусин считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Думаю, не стоит торопиться и делать выводы, надо подождать, когда все закончится. Разговоры идут на пустом месте, ведь вступить туда не так просто и выйти оттуда будет не так легко. Мое мнение: я против. Посмотрите на Казахстан, который очень долго договаривался, чтобы вступить в УЕФА, и с каким трудом он выходил из Азии. Считаю, что это преждевременное решение. Когда мы попали в УЕФА, то сразу ощутили разницу в уровне соперников, будто попали на другую планету», — приводит Metaratings слова Мусина.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.