Божович назвал позором разгромное поражение от «Динамо»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович раскритиковал игру команды в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:5).

— Очень трудно комментировать нашу игру, потому что игры вообще не было. Мы уже на 27-й минуте пропустили 4 гола. Трудно найти слова для этого. Это большой позор. Но что делать? Это футбол. Хорошо, что не пропустили еще больше, потому что мы могли. Во втором тайме уже никакого давления не было, Динамо затормозило, мы играли чуть лучше, но это ничего не значит. Мы и до этой игры были в тяжелой ситуации, сейчас продолжаем борьбу за выживание.

Один раз уже извинялся перед болельщиками за игру с «Ростовом». Мне сейчас уже стыдно извиняться.

— Раньше вы работали в «Динамо». Как вам этот стадион, по сравнению со стадионом на Химках?

— Стадион шикарный, атмосфера, как всегда на играх «Динамо», очень хорошая, хорошая поддержка болельщиков.