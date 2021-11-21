Шиманьски назвал первый тайм матча с «Арсеналом» лучшим для «Динамо» в сезоне
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (5:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Первый тайм — точно лучший в сезоне, но во втором мы чуть-чуть потеряли концентрацию. Хорошо, что забили пятый гол, но на последних минутах у нас не было моментов, а у «Арсенала» были. Первый тайм — очень хороший, но второй надо разобрать на теории. Почему второй тайм получился таким? Мотивации хватило, но не хватило концентрации. Играть было легко, мы владели мячом, но... Тяжело сказать, почему мы так расслабились. В первом тайме забили 4 гола, было понятно, что будет момент, когда нам придется бегать за мячом. Плохо, что «Арсенал» забил гол в конце», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шиманьски.
Шиманьски открыл счет в матче и был признан лучшим игроком встречи.
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