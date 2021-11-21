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Шиманьски назвал первый тайм матча с «Арсеналом» лучшим для «Динамо» в сезоне

18:40
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Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (5:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ.

«Первый тайм — точно лучший в сезоне, но во втором мы чуть-чуть потеряли концентрацию. Хорошо, что забили пятый гол, но на последних минутах у нас не было моментов, а у «Арсенала» были. Первый тайм — очень хороший, но второй надо разобрать на теории. Почему второй тайм получился таким? Мотивации хватило, но не хватило концентрации. Играть было легко, мы владели мячом, но... Тяжело сказать, почему мы так расслабились. В первом тайме забили 4 гола, было понятно, что будет момент, когда нам придется бегать за мячом. Плохо, что «Арсенал» забил гол в конце», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Шиманьски.

Шиманьски открыл счет в матче и был признан лучшим игроком встречи.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
5:1
Арсенал Т
Голы
Шиманьски, 15 (1:0), Бальбуэна, 22 (2:0), Грулев, 25 (3:0), Грулев, 27 (4:0), Захарян, 60 (5:0), Хлусевич, 86 (5:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 66 ) Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев (Нжи, 66 ) Макаров (Галкин, 82 ) Шиманьски Фомин (Гладышев, 83 ) Тюкавин (Захарян, 46 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников Беляев (Степанов, 46) Чаушич (Гулиев, 46) Кангва Костадинов Хлусевич Кангва (Марков, 66) Луценко (Ткачев, 46)
Предупреждения
Бальбуэна 74, Макаров 82  -  Костадинов 7, Радакович 58, Кангва 90
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Иван Торопцев все материалы автора

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