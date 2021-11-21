Хохлов — о победе «Динамо»: «Есть все шансы догнать «Зенит»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу над «Арсеналом» (5:1) в рамках 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Великолепная игра «Динамо». Начали мощно: ничего сопернику не позволили, но и свои моменты полностью реализовали. Каждый из пяти голов по-своему красив. Отдельно отмечу удар на исполнение Захаряна. Это был очень красивый гол», — сказал Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
Хохлов также поделился ожиданиями от предстоящих матчей «Динамо».
«Они все игры начинают бодро. Игра у команды идет, им нечего менять, поэтому нужно продолжать в таком же темпе. Еще впереди целый круг. Есть все шансы догнать «Зенит». Команда выходит на каждую игру, чтобы бороться за титулы», — добавил Хохлов.
Благодаря победе «Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив «Сочи». «Арсенал» же занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.
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