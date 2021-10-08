Боярский: «Красно-белые недотягивают до уровня, который был раньше! Это совершенно не тот «Спартак»
Боярский заявил, что нынешний «Спартак» не соответствует прежнему уровню команды
13:40
Народный артист России Михаил Боярский в интервью «СЭ» оценил результаты «Спартака» под руководством Руя Витории и «Локомотива» в начале сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ.
«Спартак» просто недотягивает до того уровня, который был раньше. Это совершенно не тот «Спартак». Команды сейчас просто нет. Это абсолютно не конкурент «Зениту»! «Локомотив» — это хорошая команда. Я с уважением отношусь к игрокам. «Локомотив» всегда был, есть и будет достойным соперником «Зенита». Сейчас «Локомотив» представляет собой огромный интерес для болельщиков и для соперников", — сказал Боярский «СЭ».
По итогам 10-го тура РПЛ «Спартак» занимает 7-е место и имеет 16 очков. «Локомотив» имеет на одно очко больше, но расположился на 4-м месте в таблице.
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