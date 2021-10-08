«Мисс «Спартак» вошла в тренерский штаб Витории

Победительница конкурса «Мисс «Спартак»-2019 Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Смирнова указана на сайте клуба как «Тренер по физической подготовке». Отметим, специалистка работала в академии «Спартака», а также является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по легкой атлетике.

«Спартак» после 10 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.