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«Мисс «Спартак» вошла в тренерский штаб Витории

12:32
Ольга Смирнова. Фото ФК «Спартак»
Ольга Смирнова. Фото ФК «Спартак»
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Победительница конкурса «Мисс «Спартак»-2019 Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте клуба.

Смирнова указана на сайте клуба как «Тренер по физической подготовке». Отметим, специалистка работала в академии «Спартака», а также является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по легкой атлетике.

«Спартак» после 10 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/management/?q=смирнова

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Сергей Разин все материалы автора

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