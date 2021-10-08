«Мисс «Спартак» вошла в тренерский штаб Витории
12:32
Победительница конкурса «Мисс «Спартак»-2019 Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте клуба.
Смирнова указана на сайте клуба как «Тренер по физической подготовке». Отметим, специалистка работала в академии «Спартака», а также является двукратной чемпионкой России и мастером спорта по легкой атлетике.
«Спартак» после 10 матчей занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.
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