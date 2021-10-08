В Москве поймали тренера-мошенника, который обещал устроить детей в «Спартак»
13:41
Футбольный тренер Антон Кириндясов обещал родителям устроить их детей в состав московского «Спартака» за дополнительную плату, информирует телеграм-канал Mash. Против 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Он представлялся тренером красно-белых и за деньги предлагал тренировки. При этом он обещал, что юные футболисты гарантированно попадут в основной состав команды.
Более шести человек поверили Кириндясову и отдали ему в общей сложности 200 тысяч рублей.
Напомним, что Спартак занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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