В Москве поймали тренера-мошенника, который обещал устроить детей в «Спартак»

Футбольный тренер Антон Кириндясов обещал родителям устроить их детей в состав московского «Спартака» за дополнительную плату, информирует телеграм-канал Mash. Против 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Он представлялся тренером красно-белых и за деньги предлагал тренировки. При этом он обещал, что юные футболисты гарантированно попадут в основной состав команды.

Более шести человек поверили Кириндясову и отдали ему в общей сложности 200 тысяч рублей.

Напомним, что Спартак занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.