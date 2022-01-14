Семак: «Дзюба? У него все в порядке»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии лидеров петербургского клуба.

«Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим — его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой. То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы — думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

Дзюба? У него все в порядке. Он может и тренируется в общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 18 туров РПЛ «Зенит» расположился на 1-м месте в таблице, набрав 38 очков.