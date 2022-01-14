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Сегодня, 16:51

Семак: «Дзюба? У него все в порядке»

Семак рассказал о состоянии Дзюбы, Азмуна и Малкома
Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии лидеров петербургского клуба.

«Вендел пока будет работать индивидуально. Что касается Малкома, то посмотрим — его проблема еще сохраняется, и мы будем решать, в каком режиме и сколько он готов работать вместе с командой. То же касается и Азмуна, который испытывает некоторые проблемы — думаю, что Сердар также в ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

Дзюба? У него все в порядке. Он может и тренируется в общей группе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

После 18 туров РПЛ «Зенит» расположился на 1-м месте в таблице, набрав 38 очков.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-14-sergey-semak-plan-na-sbory-podgotovitsya-k-vozobnovleniyu-evrokubkov-i-chempionata.htm
Артем Дзюба
Сердар Азмун
ФК Зенит
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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