Российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на тот факт, что полузащитник Максим Глушенков получил много гневных комментариев от болельщиков после матча «Химок» со «Спартаком» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:2). 21-летний хавбек красно-белых, выступающий в этом сезоне за подмосковный клуб на правах аренды, в первом тайме отметился голом и был удален на 37-й минуте за фол против Айртона.

«Болельщики «Спартака» лезут в ту ипостась, которая им неподвластна. Это не их ума дело! От них нужна поддержка команды. Но им точно не нужно лезть в разборки, которые касаются руководства команды. С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это достойные спортсмены! Они же тоже живые люди», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и сохранил второе место в турнирной таблице, опережая «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

(Владислав Флегонтов)