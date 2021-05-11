Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Боярский — болельщикам «Спартака»: «С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это не их ума дело»

11:12
Теги:

Российский актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на тот факт, что полузащитник Максим Глушенков получил много гневных комментариев от болельщиков после матча «Химок» со «Спартаком» в 29-м туре Тинькофф РПЛ (1:2). 21-летний хавбек красно-белых, выступающий в этом сезоне за подмосковный клуб на правах аренды, в первом тайме отметился голом и был удален на 37-й минуте за фол против Айртона.

10&nbsp;мая. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Максим Глушенков (слева) празднует забитый мяч.«Хочу вернуться в «Спартак» и бороться за место в составе». Глушенков — о голе, удалении и Глушакове

«Болельщики «Спартака» лезут в ту ипостась, которая им неподвластна. Это не их ума дело! От них нужна поддержка команды. Но им точно не нужно лезть в разборки, которые касаются руководства команды. С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это достойные спортсмены! Они же тоже живые люди», — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и сохранил второе место в турнирной таблице, опережая «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6072
Все опросы
Кто станет вторым и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Роднина — о теракте в Казани: «Это катастрофа! Очень страшно»
Почему Парад Победы в Москве 9 мая вогнал мир в ужас
Открывший стрельбу в школе в Казани оказался ее бывшим учеником
Установлена личность открывшего стрельбу в школе в Казани

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
20
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр