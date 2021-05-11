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Рианчо рассказал, какие профессиональные качества нужны новому тренеру «Спартака»

11:04
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рауль Рианчо. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал «СЭ», какие профессиональные качества необходимы новому главному тренеру красно-белых.

Руй Витория.Руй Витория привезет в «Спартак» четырех помощников

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руй Витория является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

«Я считаю, что «Спартак» — большой клуб в России и в Европе! Это клуб с большой историей! Знание языка для начала может быть преимуществом, ведь важно знание культуры русского футболиста. Да и это поможет адаптироваться к чемпионату России. Также необходима хорошая тактическая и стратегическая подготовка. Все это, вдобавок к конкурентному составу, поможет любому тренеру добиться успеха», — сказал Рианчо «СЭ».

Нынешним главным тренером «Спартака» является Доменико Тедеско, который заявил об уходе из клуба по окончании текущего сезона.

(Данил Алешин)

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