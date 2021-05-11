«Рубин» выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

«Рубин» выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ Казани.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших детей и взрослых при стрельбе в казанской гимназии №175. В этот трагический день мы скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении Рубина в Telegram.

По последней информации, в результате стрельбы в школе №175 погибли 13 человек. Ранее сообщалось об 11 жертвах: 9 учеников, учитель Алина Федоровичева и охранник школы.

Стрельбу открыли двое подростоков. Одного задержали, а другой взял заложников, но позже был ликвидирован.

Задержанный — 19-летний Ильназ Галяевиев. По данным РЕН ТВ, ранее он учился в этой школе. У парня не сложились отношения с одноклассниками.

По информации ТАСС, второй стрелок был ликвидирован силовиками.