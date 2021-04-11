Президент «Сочи» Борис Ротенберг 11 апреля в интервью «СЭ» рассказал о еврокубковых амбициях команды.

— Какое место «Сочи» удовлетворит вас по итогам сезона? Думаете о Лиге Европы?

— Не люблю заранее загадывать. Это спорт. Нужно выходить и выкладываться в каждом матче, как в финале. А потом уже посчитаем очки и увидим, где находимся. Если ребята станут играть с таким же настроем, как против «Зенита», то победы придут.

После 25 туров «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице с 40 очками.

(Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Борисом Ротенбергом можно прочесть на сайте «СЭ»