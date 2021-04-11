«Локомотив» победил «Спартак» и вплотную приблизился к красно-белым в турнирной таблице

«Локомотив» на своем поле победил «Спартак» в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России. «Железнодорожники» обыграли красно-белых со счетом 2:0.

В средине первого тайма счет открыл нападающий красно-зеленых Франсуа Камано.

В концовке тайма защитника «Спартака» Айртон совершил фол последней надежды и получил прямую красную карточку. «Локомотив» получил право на штрафной удар, который реализовал форвард Федор Смолов.

«Локо» выиграл шестой матч подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место, отставая теперь от идущего вторым «Спартака» лишь на одно очко.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (2:0)

Голы: Камано, 22 (1:0). Смолов, 45+2 (2:0).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Жемалетдинов (Титков, 88), Мухин (Магкеев, 79), Баринов (Куликов, 62), Крыховяк, Камано (Миранчук, 88), Смолов (Лисакович, 78).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Мозес (Понсе, 80), Крал (Хендрикс, 73), Зобнин, Айртон, Ларссон, Соболев (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 90+1).

Предупреждения: Соболев, 24. Баринов, 55. Мухин, 59. Гильерме, 74. Джикия, 76. Камано, 78. Жемалетдинов, 84. Маслов, 84. Живоглядов, 85.

Удаление: Айртон, 45 (фол последней надежды).

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Болотенков (Москва).

11 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».