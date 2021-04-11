У Федуна есть вопросы по судейству в матче с «Локомотивом»
20:56
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал события матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— По пенальти на Промесе есть вопросы?
— Есть. Есть рука, — сказал Федун.
После этого поражения красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков за пять туров до конца сезона.
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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