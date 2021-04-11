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У Федуна есть вопросы по судейству в матче с «Локомотивом»

20:56
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал события матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— По пенальти на Промесе есть вопросы?

— Есть. Есть рука, — сказал Федун.

После этого поражения красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков за пять туров до конца сезона.

(Севастиан Терлецкий)

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