У Федуна есть вопросы по судейству в матче с «Локомотивом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал события матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— По пенальти на Промесе есть вопросы?

— Есть. Есть рука, — сказал Федун.

После этого поражения красно-белые отстают от лидера чемпионата «Зенита» на 7 очков за пять туров до конца сезона.

(Севастиан Терлецкий)

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