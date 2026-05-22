Больше всего ошибок в РПЛ у Шафеева и Левникова

В 240 матчах чемпионата России-2025/26 судейские бригады допустили 96 ошибок (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). В предыдущем турнире таких неверных решений было 88.

В среднем больше других неисправленных неверных решений в этом чемпионате приняли Рафаэль Шафеев (0,71 за матч). Евгений Кукуляк и Сергей Чебан (по 0,67). Больше других ошибок — у Шафеева (10 в 14 матчах) и Кирилла Левникова (8 в 17).

Если суммировать те ошибки, что не были исправлены, с количеством ВАР-вмешательств, получится, что больше всего вопросов возникло к Сергею Карасеву (7+14), Шафееву (10+7), Левникову (8+9) и Алексею Сухому (6+11).