Назначены судьи на ответные стыковые матчи РПЛ и ФНЛ: Карасев и Казарцев будут работать ВАР

Российский футбольный союз (РФС) назвал арбитров, которые обслужат ответные VK Видео переходные матчи «Динамо» (Махачкала) — «Урал» и «Акрон» — «Ротор». Матчи пройдут в субботу, 23 мая.

Главным арбитром игры махачкалинского «Динамо» и «Урала» назначен Никита Новиков. Его помощниками стали Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов. Резервный судья — Михаил Плиско, ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Сергей Чебан.

Главным арбитром игры между «Акроном» и «Ротором» стал Никита Новиков. Его помощники — Алексей Лунев и Кирилл Большаков, резервный судья — Данил Каширин, ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Ян Бобровский.

Матч «Динамо» (Махачкала) — «Урал» в Каспийске начнется в 16:00 по московскому времени. В первой игре махачкалинцы одержали победу со счетом 1:0.

Матч «Акрон» — «Ротор» в Самаре начнется в 18:30 по московскому времени. В первой игре тольяттинцы победили со счетом 2:0.