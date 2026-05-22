Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев прокомментировал возвращение Шварца

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался о назначении главным тренером команды немца Сандро Шварца.

22 мая «Динамо» объявило о прекращении сотрудничества с Роланом Гусевым и назначении на пост главного тренера 47-летнего Шварца.

«Назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка, как кто-то пишет, «вернуть наш 2021-й», а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом», — приводит слова Ивлева пресс-служба «Динамо».

Шварц работал в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали РПЛ и прошла в финал Кубка России в сезоне-2021/22.