Болельщик выбежал на поле во время матча «Динамо» — «Крылья Советов»

Болельщик выбежал на поле в матче 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов».

Эпизод произошел в первые минуты игры. Болельщик станцевал и пообщался с игроками, после чего его увели с поля. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.