«Спартак» в день столетия «Торпедо» пожелал клубу вернуться в элиту российского футбола

«Спартак» в своих социальных сетях поздравил «Торпедо» со столетием клуба.

«Поздравляем «автозаводцев» с большим юбилем! Желаем успехов и скорейшего возвращения в РПЛ!» — сказано в сообщении красно-белых.

«Торпедо» было основано 17 августа 1924 года. Московский клуб является трехкратным чемпионом СССР, шестикратным обладателем Кубка СССР и единожды — победителем Кубка России.

В следующем матче «автозаводцы» сыграют против «Нефтехимика». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 19:24 на стадионе «Лужники».