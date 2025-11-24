Ближайшие матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания в память о Симоняне

Предстоящие матчи РПЛ и FONBET Кубка России будут посвящены памяти бывшего нападающего «Спартака» и сборной СССР Никиты Симоняна, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий РФС.

Игры начнутся с минуты молчания.

Экс-игрок и заслуженный тренер СССР скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

В качестве футболиста Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». Он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых (160 голов) и стал вместе с командой четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР.

В тренерской карьере Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР. Также он возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.