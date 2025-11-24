Галактионов: «Ротенберг вникает в дела команды и погружен в них полностью»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о совместной работе с новым генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

«Когда он вступил в новую должность, у нас практически ежедневно происходит общение. Мы обмениваемся информацией, мнениями по состоянию команды, по состоянию игроков. Рабочий процесс идет, не останавливается. В этом плане надо отдать должное профессионализму Бориса Борисовича, что он вникает в дела команды и погружен в них полностью», — цитирует Галактионова клубная пресс-служба.

12 ноября «Локомотив» через «СЭ» объявил о решении назначить Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба. Он сменил на этом посту 53-летнего Владимира Леонченко, который работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года.