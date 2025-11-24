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24 ноября 2025, 10:30

Орлов — об игре «Зенита» против «Пари НН»: «Стоячий футбол»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Защитник «Зенита» Роман Вега (справа).
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» в Нижнем Новгороде.

23 ноября сине-бело-голубые обыграли «Пари НН» в 16-м туре РПЛ со счетом 2:0.

— Максим Глушенков после гостевой победы над «Пари НН» назвал игру «Зенита» ужасной. А что не так в его словах? Разве он не прав? Я лично его понимаю. Послушайте, ну это же стоячий футбол какой-то!

Характерный эпизод матча. В первом тайме Вега получает мяч, продвигается вперед и не знает, кому отдать. Луис Энрике прикрыт, а больше никто себя не предлагает! Нет адресатов. Ну разве это нормально? У тебя должно быть четыре-пять вариантов. А у Веги ни одного. И ему остается только разворачиваться и пасовать назад... Весь темп теряется.

«Зенит» победил благодаря мастерству двух исполнителей: Глушенкова и Луиса Энрике. Сегодня именно они делают разницу. Но какой футбол мы увидели? Где движение? Где командная игра? Почему болельщики говорят про футболистов «Зенита»: «Да с ними все понятно. Они играть не хотят»? Я сейчас не преувеличиваю. Так в Питере действительно говорят.

Да, Шпилевский грамотно выстроил игру своей команды в обороне. Хозяева все зоны закрыли. Такую защиту можно было вскрыть только за счет быстрых, резких выпадов. Надо было «взрываться», а гости совсем не торопились. Моя основная претензия заключается в том, что футболисты без мяча не открывались. Нарушен принцип игры: отдал — открылся! У «Зенита» все предсказуемо. Соболев стоит. Только Глушенков способен выскочить, отклеиться от опекуна, предложить себя.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; и&nbsp;словах Глушенкова об&nbsp;ужасной игре команды Семака.«Понимаю Глушенкова, который назвал игру «Зенита» ужасной. Стоячий футбол!» Орлов — о Семаке, Соболеве и Карпине
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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