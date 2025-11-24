Орлов — об игре «Зенита» против «Пари НН»: «Стоячий футбол»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» в Нижнем Новгороде.

23 ноября сине-бело-голубые обыграли «Пари НН» в 16-м туре РПЛ со счетом 2:0.

— Максим Глушенков после гостевой победы над «Пари НН» назвал игру «Зенита» ужасной. А что не так в его словах? Разве он не прав? Я лично его понимаю. Послушайте, ну это же стоячий футбол какой-то!

Характерный эпизод матча. В первом тайме Вега получает мяч, продвигается вперед и не знает, кому отдать. Луис Энрике прикрыт, а больше никто себя не предлагает! Нет адресатов. Ну разве это нормально? У тебя должно быть четыре-пять вариантов. А у Веги ни одного. И ему остается только разворачиваться и пасовать назад... Весь темп теряется.

«Зенит» победил благодаря мастерству двух исполнителей: Глушенкова и Луиса Энрике. Сегодня именно они делают разницу. Но какой футбол мы увидели? Где движение? Где командная игра? Почему болельщики говорят про футболистов «Зенита»: «Да с ними все понятно. Они играть не хотят»? Я сейчас не преувеличиваю. Так в Питере действительно говорят.

Да, Шпилевский грамотно выстроил игру своей команды в обороне. Хозяева все зоны закрыли. Такую защиту можно было вскрыть только за счет быстрых, резких выпадов. Надо было «взрываться», а гости совсем не торопились. Моя основная претензия заключается в том, что футболисты без мяча не открывались. Нарушен принцип игры: отдал — открылся! У «Зенита» все предсказуемо. Соболев стоит. Только Глушенков способен выскочить, отклеиться от опекуна, предложить себя.