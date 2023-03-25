Президент «Урала» Иванов: «Мы не грешим на судейство, а играем в футбол!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о встрече президента РФС Александра Дюкова с членами совета директоров «Спартака».

«Урал» не будет ни с кем встречаться. Зачем нам с кем-то встречаться? Мы не грешим на судейство, а играем в футбол! Зачем нам это?» — сказал Иванов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», Дюков провел встречу с руководством «Спартака», на которой в том числе обсуждался вопрос работы судей в РПЛ.