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Билялетдинов: «Керк и Изидор — неплохие футболисты, но стабильной игры в «Локомотиве» не показали»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что уход полузащитника Джирано Керка и нападающего Вильсона Изидора не ослабит железнодорожников.

— Оба — неплохие футболисты, — приводит «КП-Спорт» слова Билялетдинова. — Но они два матча играют, три — не играют. Стабильной игры не было. Не думаю, что — это большие потери.

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В зимнее трансферное окно 27-летний нидерландец перешел в бельгийский «Антверпен» на правах аренды. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Изидор мог перейти в «Лион», но не прошел медицинское обследование. Из-за повреждения колена 22-летнему французу потребуется определенное время на восстановление. В сезоне-2022/23 Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за «Локомотив».

Источник: КП-Спорт

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Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Джирано Керк
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
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 - : -
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 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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