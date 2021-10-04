Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» информацию журналиста Нобеля Арустамяна о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.

«Сейчас в «Локомотиве» действует немецкая контора во главе с Рангником, они выстраивают стратегию клуба, проект развития. Скорее всего усмотрели, что Николич идет вразрез с их планом, и если это так, то решение по нему будет принято. Но я не сторонник таких мер, для меня отставка Николича станет неожиданностью. Это поспешное решение, сейчас «Локомотиву» точно не стоит менять тренера. На его место, вероятно, придет иностранец», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее «СЭ» сообщал, что Николич уже провел встречу с руководством РЖД и договорился о расторжении контракта.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

В нынешнем сезоне клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.