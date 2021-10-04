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Стукалов извинился перед болельщиками после поражения «Уфы» в матче с «Уралом»

13:00
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение от «Урала» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«К сожалению, потерпели поражение. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают этого результата.

В целом команда боролась. К сожалению, одна ошибка, допущенная нами, и игрок уровня Бикфалви нас за эту ошибку наказал. В свою очередь мы имели моменты, но, к сожалению, их не реализовываем. Поэтому такой результат», — приводит слова Стукалова пресс-служба клуба.

После 10 туров чемпионата России «Уфа» располагается на 15-й позиции, имея в активе 8 очков.

Дополнительная информация:

http://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-k-sozhaleniyu-segodnya-poterpeli-porazhenie-khochu-izvinitsya-pered-nashimi-bolelshchikami

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Екатерина Савостина все материалы автора

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