Стукалов извинился перед болельщиками после поражения «Уфы» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение от «Урала» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«К сожалению, потерпели поражение. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают этого результата.

В целом команда боролась. К сожалению, одна ошибка, допущенная нами, и игрок уровня Бикфалви нас за эту ошибку наказал. В свою очередь мы имели моменты, но, к сожалению, их не реализовываем. Поэтому такой результат», — приводит слова Стукалова пресс-служба клуба.

После 10 туров чемпионата России «Уфа» располагается на 15-й позиции, имея в активе 8 очков.