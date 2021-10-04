Стукалов извинился перед болельщиками после поражения «Уфы» в матче с «Уралом»
13:00
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение от «Урала» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).
«К сожалению, потерпели поражение. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Они не заслуживают этого результата.
В целом команда боролась. К сожалению, одна ошибка, допущенная нами, и игрок уровня Бикфалви нас за эту ошибку наказал. В свою очередь мы имели моменты, но, к сожалению, их не реализовываем. Поэтому такой результат», — приводит слова Стукалова пресс-служба клуба.
После 10 туров чемпионата России «Уфа» располагается на 15-й позиции, имея в активе 8 очков.
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-k-sozhaleniyu-segodnya-poterpeli-porazhenie-khochu-izvinitsya-pered-nashimi-bolelshchikami
Читайте также
«Настоящий вратарь из гроба вылезет — и гроб в щепки разлетится». Интервью тренера вратарей сборной России Кафанова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю