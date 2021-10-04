Тедеско не возглавит «Локомотив» по тем же причинам, по которым покинул «Спартак»
12:26
По информации «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит «Локомотив» в случае отставки Марко Николича.
Немецкий специалист не заменит Николича по тем же причинам, по которым покинул красно-белых.
Ранее «СЭ» также сообщил, что Марко Николич и руководство «Локомотива» договорились о расторжении контракта.
Вчера, 3 октября, в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.
Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.
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Материалы сюжета: «Локомотив»: Марко Николич — будет ли уволен, кто заменит тренера, кандидаты, результаты матчей в сезоне 2021/22
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