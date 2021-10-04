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Тедеско не возглавит «Локомотив» по тем же причинам, по которым покинул «Спартак»

12:26
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит «Локомотив» в случае отставки Марко Николича.

Немецкий специалист не заменит Николича по тем же причинам, по которым покинул красно-белых.

Ранее «СЭ» также сообщил, что Марко Николич и руководство «Локомотива» договорились о расторжении контракта.

Вчера, 3 октября, в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

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Константин Алексеев все материалы автора

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