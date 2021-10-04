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Николич и руководство «Локомотива» договорились о расторжении контракта

12:12
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.

Утром 4 октября Николич провел встречу в РЖД, которая длилась 15 минут. Специалист и руководство компании договорились о разрыве контракта с компенсацией. В данный момент идет оформление нужных бумаг. Ожидается, что сумма компенсации составит порядка 3 миллионов евро.

3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.

Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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