Николич и руководство «Локомотива» договорились о расторжении контракта
По информации «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич и руководство клуба договорились о расторжении контракта.
Утром 4 октября Николич провел встречу в РЖД, которая длилась 15 минут. Специалист и руководство компании договорились о разрыве контракта с компенсацией. В данный момент идет оформление нужных бумаг. Ожидается, что сумма компенсации составит порядка 3 миллионов евро.
3 октября в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» уступил «Ростову» (1:2). Клуб с 17 очками после 10 игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда Николича проиграла «Лацио» (0:2) в матче 2-го тура Лиги Европы.
Серб возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. С железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21 и выиграл Кубок России.
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