Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал судейство в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ между армейцами и «Уралом» (2:2).

«Судейство даже разбирать нет смысла. Это просто безобразие. Должны были ставить пенальти в ворота ЦСКА. Ушаков ковырял сзади нападающего «Урала». У наших ворот не было одиннадцатиметрового, а у «Урала» был. Судейская коллегия должна разобраться с судьей. Какое-то решение должно быть», — сказал Пономарев «СЭ».

На 90+9-й минуте матча главный судья матча Игорь Панин не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА после просмотра повтора эпизода с возможным нарушением правил со стороны игрока армейцев Егора Ушакова.

ЦСКА занимает третье место с 43 очками в 23 матчах, «Урал» поднялся с последнего места на 13-ю строчку с 21 очком в 23 играх.