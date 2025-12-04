Батраков заявил, что согласился бы перейти в «Барселону»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что среди европейских клубов хотел бы присоединиться к «Барселоне».

— В какой европейский клуб согласились бы перейти?

— «Барселона» — любимый клуб.

— Если у вас будет выбор: остаться в «Локо», сыграть 1000 матчей и у вас будет памятник перед «РЖД Ареной» или перейти в «Барселону», но не факт что все получится, то что выберете?

— Возможно, мы узнаем об этом будущим летом.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2025/26 он провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 14 голами и 5 результативными передачами. Контракт 20-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.