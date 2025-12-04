Батраков подписал бы в «Локомотив» Месси и Педри: «Приятно было бы поиграть с ним в полузащите»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, кого из мировых звезд он бы подписал в московский клуб.

— Кого из звезд вы бы подписали в «Локомотив»?

— Назову Месси, из нынешних молодых — Педри. Вместе с ним в полузащите поиграть было бы приятно, — сказал Батраков на премьере документального фильма о себе.

В сезоне-2025/26 20-летний Батраков провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.