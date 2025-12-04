Батраков подтвердил, что ему поступало предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об интересе к нему из Саудовской Аравии.

— Было предложение из Саудовской Аравии?

— Предложение было, но не такое, о каком все читали первый раз. 120 миллионов — космические деньги. Было, но гораздо меньше. На тот момент не рассматривал это предложение.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2025/26 он провел 22 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 14 голами и 5 результативными передачами. Контракт 20-летнего игрока с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.